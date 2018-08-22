СМИ: Конгресс может ввести новые санкции против России после промежуточных выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл заявил, что новые санкции Конгресса США против России, скорее всего, будут рассмотрены в октябре или в ноябре, после промежуточных выборов. Его слова приводит издание The Hill, сообщает УНН.
По его данным, сенатор отметил, что рассмотрение новых санкций — в приоритете Конгресса, но на их обсуждение и принятие может не хватить времени. Он считает, что шансы на то, что Конгресс введет новые санкции в отношении России в сентябре, крайне малы.
“Сентябрь уже довольно загружен. Я лично очень заинтересован в законопроекте о санкциях против РФ”, — заявил он. “Надеюсь, что две партии смогут выработать что- то, что мы сможем принять”, — сказал сенатор. Макконнелл также отметил, что принятие подобного законопроекта может быть “перенесено на октябрь или на время после промежуточных выборов 6 ноября”.
Как сообщал УНН, лидер республиканского большинства, сенатор от Кентукки Митч Макконнелл заявил, что шансы на введение новых санкций со стороны американского конгресса в отношении России в сентябре крайне малы.