СМИ: Конгресс может ввести новые санкции против России после промежуточных выборов

По его данным, сенатор отметил, что рассмотрение новых санкций — в приоритете Конгресса, но на их обсуждение и принятие может не хватить времени. Он считает, что шансы на то, что Конгресс введет новые санкции в отношении России в сентябре, крайне малы.

“Сентябрь уже довольно загружен. Я лично очень заинтересован в законопроекте о санкциях против РФ”, — заявил он. “Надеюсь, что две партии смогут выработать что- то, что мы сможем принять”, — сказал сенатор. Макконнелл также отметил, что принятие подобного законопроекта может быть “перенесено на октябрь или на время после промежуточных выборов 6 ноября”.

Как сообщал УНН, лидер республиканского большинства, сенатор от Кентукки Митч Макконнелл заявил, что шансы на введение новых санкций со стороны американского конгресса в отношении России в сентябре крайне малы.