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ЗМІ Хорватії помітили потяг з невідомою бронетехнікою на північному сході країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Залізничний потяг, що перевозив декілька десятків одиниць бронетехніки з Хорватії на схід, помітили на залізничній станції Копрівніца на північному сході країни. Фотографії ешелону опублікував у понеділок місцевий портал Podravski, передає УНН.

За даними порталу, поїзд з бронетехнікою прибув із заходу Хорватії і відправився на схід в сторону Угорщини. Під час зупинки на невеликій станції Копрівніца він викликав великий ажіотаж серед місцевих жителів і проїжджаючих. Маршрут прямування поїзда керівництво станції тримає в таємниці.

“Я не уповноважений давати інформацію, про що йде мова. Чесно, не знаю, звідки прийшли танки, не знаю, куди йдуть. Але якби у мене і були ці дані, я б вам не міг їх відкрити”, — заявив журналістам начальник станції Желько Камбер.

При цьому на фото видно, що “техніка знаходиться не в кращому стані, видно іржу”, пише Podravski.

У той же час сайт Brodovi u Rijeci, що публікує новини з теми морського транспорту, 1 лютого повідомив про прибуття до Хорватії корабля “Рудольф”, який перевозив десятки БМП-2 чеського виробництва з йорданського порту Акаба. За інформацією порталу, пунктом призначення бронетехніки є фабрика Excalibur Army у Штернберку, де повинен здійснюватися її ремонт. Раніше техніка знаходилася в Іраку.

Нагадуємо, Росія проводить військові навчання в окупованому Криму.

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