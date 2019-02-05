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СМИ Хорватии заметили поезд с неизвестной бронетехникой на северо-востоке страны

Киев  •  УНН

 • 10402 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Железнодорожный состав, перевозивший несколько десятков единиц бронетехники из Хорватии на восток, заметили на железнодорожной станции Копривница на северо-востоке страны. Фотографии эшелона опубликовал в понедельник местный портал Podravski, передает УНН.

По данным портала, поезд с бронетехникой прибыл с запада Хорватии и отправился на восток в сторону Венгрии. Во время остановки на небольшой станции Копривница он вызвал большой ажиотаж среди местных жителей и проезжающих. Маршрут следования поезда руководство станции держит в тайне.

“Я не уполномочен давать информацию, о чем идет речь. Честно, не знаю, откуда пришли танки, не знаю, куда идут. Но если бы у меня и были эти данные, я бы вам не мог их открыть”, — заявил журналистам начальник станции Желько Камбер.

При этом на фото видно, что “техника находится не в лучшем состоянии, видно ржавчину”, пишет Podravski.

В то же время профильный сайт Brodovi u Rijeci, публикующий новости по теме морского транспорта, 1 февраля сообщил о прибытии в Хорватию корабля “Рудольф”, который перевозил десятки БМП-2 чешского производства из иорданского порта Акаба. По информации портала, пунктом назначения бронетехники является фабрика Excalibur Army в Штернберке, где должен осуществляться ее ремонт. Ранее техника находилась в Ираке.

Напоминаем, Россия проводит военные учения в оккупированном Крыму.

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