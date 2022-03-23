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ЗМІ: Ізраїль заборонив Україні придбати шпигунське програмне забезпечення Pegasus

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Спроба України отримати потужне шпигунське ПЗ Pegasus була заблокована ізраїльськими військовими через побоювання, що такий крок засмутить росію. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на слова джерел, знайомих з цим рішенням, пише УНН.

ЗМІ: Ізраїль заборонив Україні придбати шпигунське програмне забезпечення Pegasus

Деталі

Повідомляється, що ізраїльські чиновники заперечували проти будь-якого кроку, який міг би "спровокувати конфронтацію" з росією.

Агентство з контролю за оборонним експортом країни відхилило можливу ліцензію, яка дозволила б NSO Group запропонувати Pegasus Україні, повідомили джерела, знайомі з рішенням, в тому числі представники західної розвідки. Ці люди вважають, що така дія відбулася ще в 2019 році, але точний час тепер неясний.

Побоювання з приводу реакції росії також вплинули на відносини NSO з Естонією, членом НАТО, кажуть джерела, знайомі з цими діями. За словами цих людей, NSO надала ліцензію на використання Pegasus Естонії, але пізніше компанія ввела обмеження на використання шпигунського ПЗ. Точна природа цих обмежень не ясна, хоча, за словами людей, знайомих з ліцензією Pegasus, у Естонії немає можливості орієнтуватися на російські телефони.

За повідомленнями ізраїльського Ynet News, минулого року Ізраїль також відмовився продати Україні свою систему протиракетної оборони "Залізний купол", розроблену за фінансової підтримки США.

Міністерство оборони Ізраїлю, яке колись очолював теперішній прем'єр Беннет, у вівторок визнало в своїй заяві, що воно враховує широке коло факторів при видачі ліцензії на Pegasus.

"Політичні рішення щодо експортного контролю враховують безпеку і стратегічні міркування, включаючи дотримання міжнародних домовленостей", — заявили у відомстві.

Нагадаємо

Після початку російського вторгнення в Україну, Ізраїль ввів електронні дозволи для українців і заявив що не прийматиме біженців.

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