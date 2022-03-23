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СМИ: Израиль запретил Украине приобрести шпионское ПО Pegasus

Киев • УНН

 • 149853 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Попытка Украины получить мощное шпионское ПО Pegasus была заблокирована израильскими военными из-за опасений, что такой шаг расстроит россию. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на слова источников, знакомых с этим решением, пишет УНН.

СМИ: Израиль запретил Украине приобрести шпионское ПО Pegasus

Детали

Сообщается, что израильские чиновники возражали против любого шага, который мог бы "спровоцировать конфронтацию" с россией.

Агентство по контролю за оборонным экспортом страны отклонило возможную лицензию, которая позволила бы NSO Group предложить Pegasus Украине, сообщили источники, знакомые с решением, в том числе представители западной разведки. Эти люди считают, что такое действие произошло еще в 2019 году, но точное время было неясно.

Опасения по поводу реакции россии также повлияли на отношения NSO с Эстонией, членом НАТО, говорят источники, знакомые с этими действиями. По словам этих людей, NSO предоставила лицензию на использование Pegasus Эстонии, но позже компания ввела ограничения на использование шпионского ПО. Точная природа этих ограничений не ясна, хотя, по словам людей, знакомых с лицензией Pegasus, у Эстонии нет возможности ориентироваться на российские телефоны.

По сообщениям израильского Ynet News, в прошлом году Израиль также отказался продать Украине свою систему противоракетной обороны "Железный купол", разработанную при финансовой поддержке США.

Министерство обороны Израиля, которое когда-то возглавлял нынешний премьер Беннет, во вторник признало в своем заявлении, что оно учитывает широкий круг факторов при выдаче лицензии на Pegasus.

"Политические решения в отношении экспортного контроля учитывают безопасность и стратегические соображения, включая соблюдение международных договоренностей", — заявили в ведомстве.

Напомним

После начала российского вторжения в Украину, Израиль ввел электронные разрешения для украинцев и заявил что не будет принимать беженцев.

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