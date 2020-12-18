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ЗМІ Іспанії навели деталі про затримання "відмивачів" коштів російської мафії

Київ • УНН

 • 14998 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Поліція Іспанії затримала у справі про відмивання грошей російської мафії декілька російських бізнесменів. Серед затриманих виявився підприємець Олексій Широков (або Сіроков), повідомили іспанські газети El Pais і ABC, пише УНН.

ЗМІ Іспанії навели деталі про затримання "відмивачів" коштів російської мафії

Видання описують Широкова як юриста, який надавав різні нелегальні юридичні послуги, наприклад, він допомагав спростити процедуру отримання посвідки на проживання в Іспанії.

Разом з Широковим затримали ще 22 людини: це російські бізнесмени, їхні радники і бізнес-партнери, а також іспанські чиновники, двоє поліцейських і юристи.

Газета ABC навела прізвища ще чотирьох росіян, причетних до відмивання грошей російської мафії. Це Мітюрєв, який, за даними видання, вербував нових учасників злочинного угруповання і виступав посередником в переговорах з іспанськими бізнесменами. Ще двоє осіб — Хакімов і Жижин — відповідали за відмивання грошей. Крім того, ще одним ключовим фігурантом справи став чоловік на прізвище Данілов, який безпосередньо спілкувався з мафією. Його поки не затримали.

Нагадаємо, 16 грудня поліція Іспанії оголосила, що затримала 23 людини, підозрюваних у відмиванні грошей російської мафії, отриманих від злочинних доходів. У поліції говорили, що серед затриманих вісім вихідців з Росії. В ході обшуків поліцейські вилучили зброю, 300 тисяч євро готівкою, діаманти, 16 автомобілів. Також поліція заарештувала рахунки і активи на мільйони євро.

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