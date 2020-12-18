ЗМІ Іспанії навели деталі про затримання "відмивачів" коштів російської мафії

Видання описують Широкова як юриста, який надавав різні нелегальні юридичні послуги, наприклад, він допомагав спростити процедуру отримання посвідки на проживання в Іспанії.

Разом з Широковим затримали ще 22 людини: це російські бізнесмени, їхні радники і бізнес-партнери, а також іспанські чиновники, двоє поліцейських і юристи.

Газета ABC навела прізвища ще чотирьох росіян, причетних до відмивання грошей російської мафії. Це Мітюрєв, який, за даними видання, вербував нових учасників злочинного угруповання і виступав посередником в переговорах з іспанськими бізнесменами. Ще двоє осіб — Хакімов і Жижин — відповідали за відмивання грошей. Крім того, ще одним ключовим фігурантом справи став чоловік на прізвище Данілов, який безпосередньо спілкувався з мафією. Його поки не затримали.

Нагадаємо, 16 грудня поліція Іспанії оголосила, що затримала 23 людини, підозрюваних у відмиванні грошей російської мафії, отриманих від злочинних доходів. У поліції говорили, що серед затриманих вісім вихідців з Росії. В ході обшуків поліцейські вилучили зброю, 300 тисяч євро готівкою, діаманти, 16 автомобілів. Також поліція заарештувала рахунки і активи на мільйони євро.