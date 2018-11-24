ЗМІ: голова Укравтодору перебуває під наглядом польської прокуратури

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Голова слідчої комісії польського парламенту з питань податку ПДВ депутат Марцін Горала повідомив, що до прокуратури буде подано повідомлення про можливість вчинення злочину в сфері службової діяльності колишнім шефом адміністрації прем’єра, а нині очільником Укравтодору — Славоміром Новаком. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Польське Радіо”.

Скандал зловживання поверненням ПДВ з державного бюджету спричинив найбільші збитки польським платникам податків після політичного зламу 1989 року. Економісти підрахували, що протягом років правління кабміну Дональда Туска Польща, внаслідок податкових махінацій, зазнала від 250 до навіть 280 мільярдів злотих збитків. Саме тому польський парламент прийняв рішення створити слідчу комісію, яка займатиметься правопорушеннями навколо ПДВ.

“Рішення повідомити прокуратуру про можливі злочини держслужбовця — Новака комісія прийняла після слухань колишньої міністр фінансів у кабміні прем’єра Дональда Туска, професорки Ельжбєти Хойни-Дух. Проф. Хойна-Дух повідомила, що після її інтерв’ю для телебачення, де вона сказала про небезпеку витікання грошей із держбюджету внаслідок небезпечних записів у проектах закону про ПДВ, тодішній прем’єр Дональд Туск наказав відсторонити її від цієї роботи. Проф. Хойна-Дух повідомила комісію, що рішення стосовно записів у проектах закону нав’язував відомству фінансів та Сеймові Славомір Новак — директор політичного кабінету тодішнього прем’єра Дональда Туска”, — вказано у повідомленні.

Польський депутат Марцін Горала так обґрунтував причину подання до прокуратури: “Славомір Новак як шеф політичного кабінету, як людина без повноважень, організував зустрічі у Канцелярії Прем’єра Ради Міністрів з депутатом Янушем Палікотом та якимось таємним радником Януша Палікота, який був зв’язковим кабміну та лобістів. Славомір Новак міг вчинити порушення своїх повноважень і міг не дотриматися службового обов’язку”.

Нагадуємо, тим часом в Україні завершено будівельний сезон - ремонту та будівництва - доріг у 2018 році. Про це повідомив голова Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак.

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