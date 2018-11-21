В Україні завершився сезон ремонту доріг
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. В Україні завершено будівельний сезон - ремонту та будівництва - доріг у 2018 році. Про це повідомив голова Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак, передає кореспондент УНН.
"Ми завершили будівельний сезон 2018 року", - сказав він.
За словами Новака, на дорогах державного значення виконано ремонту та будівництва доріг на 95%. "Нагадаю, що з цього року підписання актів виконаних робіт та зарахування коштів підрядним організаціям здійснюється за результатами перевірки якості сертифікованими спеціалістами. Фактично, на сьогодні маємо 100% виконання робіт", - уточнив він.
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Голова Укравтодору також розповів, що роботи на дорогах місцевого значення виконані на понад 63%. Він зазначив, що найкращі показники з ремонту і будівництва доріг - у Закарпатській, Хмельницькій, Вінницькій, Івано-Франківській, Чернігівській та Львівській областях.
При цьому, найслабші показники, за його словами, - у Луганській, Миколаївській, Тернопільській, Одеській областях. Новак додав, що Укравтодор не є контролюючим органом виконання робіт на дорогах місцевого значення, а відповідальними за це є ОДА.
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Міністр інфраструктури Володимир Омелян при цьому заявив, що наступного року контролюючі органи будуть перевіряти не тільки якість будівництва доріг, а й якість використаних для них матеріалів.
"Будуть перевірятися масово всі асфальтні заводи, вся сировина, яка закуповується, щоб потім не було великих очей, що ми цього не знали, що такий бітум такої в'язкості може використовуватись", - зазначив міністр.
Нагадаємо, в Укравтодорі назвали області, де виявили найбільше дефектів при будівництві доріг.
Раніше УНН показав, як виглядають українські дороги зверху.