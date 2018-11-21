В Украине завершился сезон ремонта дорог

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104350 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 109940 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 146636 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 142084 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135264 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127714 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169459 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118049 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141620 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145399 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На Купянщине россияне убили мирного жителя

На Купянщине россияне убили мирного жителя

8 марта, 20:36 • 21221 просмотра
Стармер обсудил с премьером Австралии участие его страны в "коалиции желающих" для поддержки Украины

Стармер обсудил с премьером Австралии участие его страны в "коалиции желающих" для поддержки Украины

8 марта, 20:56 • 33374 просмотра
Покровский и Курский направления в эпицентре боевых действий - Генштаб ВСУ о ситуации на фронте

Покровский и Курский направления в эпицентре боевых действий - Генштаб ВСУ о ситуации на фронте

8 марта, 21:14 • 49771 просмотра
Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

8 марта, 22:28 • 55198 просмотра
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали, нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали, нашли мертвым

01:52 • 102088 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 133880 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 169459 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 179185 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 190119 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 247646 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 146636 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 103146 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 107502 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 110045 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 109481 просмотра
Актуальное
В Украине завершился сезон ремонта дорог

В Украине завершился сезон ремонта дорог

Киев  •  УНН

 • 13517 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Украине завершено строительный сезон - ремонта и строительства - дорог в 2018 году. Об этом сообщил глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак, передает корреспондент УНН.

"Мы завершили строительный сезон 2018 года", - сказал он.

По словам Новака, на дорогах государственного значения выполнено ремонта и строительства дорог на 95%. "Напомню, что с этого года подписание актов выполненных работ и зачисление средств подрядным организациям осуществляется по результатам проверки качества сертифицированными специалистами. Фактически, на сегодня имеем 100% выполнения работ", - уточнил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: АМКУ: летом чаще всего жаловались на тендеры по строительству дорог

Председатель Укравтодора также рассказал, что работы на дорогах местного значения выполнены более чем на 63%. Он отметил, что лучшие показатели по ремонту и строительству дорог - в Закарпатской, Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской, Черниговской и Львовской областях.

При этом, слабые показатели, по его словам, - в Луганской, Николаевской, Тернопольской, Одесской областях. Новак добавил, что Укравтодор не является контролирующим органом выполнения работ на дорогах местного значения, а ответственными за это являются ОГА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дороги в Румынии - худшие в ЕС

Министр инфраструктуры Владимир Омелян при этом заявил, что в следующем году контролирующие органы будут проверять не только качество строительства дорог, но и качество использованных для них материалов.

"Будут проверяться массово все асфальтные заводы, все сырье, которое закупается, чтобы потом не было больших глаз, мы этого не знали, что такой битум такой вязкости может использоваться", - отметил министр.

Напомним, в Укравтодоре назвали области, где обнаружили больше всего дефектов при строительстве дорог.

Ранее УНН показал, как выглядят украинские дороги сверху.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы