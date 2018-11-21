В Украине завершился сезон ремонта дорог

"Мы завершили строительный сезон 2018 года", - сказал он.

По словам Новака, на дорогах государственного значения выполнено ремонта и строительства дорог на 95%. "Напомню, что с этого года подписание актов выполненных работ и зачисление средств подрядным организациям осуществляется по результатам проверки качества сертифицированными специалистами. Фактически, на сегодня имеем 100% выполнения работ", - уточнил он.

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Председатель Укравтодора также рассказал, что работы на дорогах местного значения выполнены более чем на 63%. Он отметил, что лучшие показатели по ремонту и строительству дорог - в Закарпатской, Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской, Черниговской и Львовской областях.

При этом, слабые показатели, по его словам, - в Луганской, Николаевской, Тернопольской, Одесской областях. Новак добавил, что Укравтодор не является контролирующим органом выполнения работ на дорогах местного значения, а ответственными за это являются ОГА.

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Министр инфраструктуры Владимир Омелян при этом заявил, что в следующем году контролирующие органы будут проверять не только качество строительства дорог, но и качество использованных для них материалов.

"Будут проверяться массово все асфальтные заводы, все сырье, которое закупается, чтобы потом не было больших глаз, мы этого не знали, что такой битум такой вязкости может использоваться", - отметил министр.

Напомним, в Укравтодоре назвали области, где обнаружили больше всего дефектов при строительстве дорог.

Ранее УНН показал, как выглядят украинские дороги сверху.