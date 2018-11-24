СМИ: глава Укравтодора находится под наблюдением польской прокуратуры

Скандал злоупотребления возвратом НДС из государственного бюджета вызвал наибольшие убытки польским налогоплательщикам после политического перелома 1989 года. Экономисты подсчитали, что в течение лет правления Кабмина Дональда Туска Польша, вследствие налоговых махинаций, потерпела от 250 до даже 280 млрд злотых убытков. Именно поэтому польский парламент принял решение создать следственную комиссию, которая будет заниматься правонарушениями вокруг НДС.

“Решение уведомить прокуратуру о возможных преступлениях госслужащего — Новака комиссия приняла после слушаний бывшего министра финансов в Кабмине премьера Дональда Туска, профессорки Эльжбеты Хойны-Дух. Проф. Хойна-Дух сообщила, что после ее интервью для телевидения, где она сказала об опасности утечки денег из госбюджета вследствие небезопасных записей в проектах закона о НДС, тогдашний премьер Дональд Туск приказал отстранить ее от этой работы. Проф. Хойна-Дух сообщила комиссии, что решения о записях в проектах закона навязывал ведомству финансов и Сейму Славомир Новак — директор политического кабинета тогдашнего премьера Дональда Туска”, — указано в сообщении.

Польский депутат Марцин Горала так обосновал причину представления в прокуратуру: “Славомир Новак как шеф политического кабинета, как человек без полномочий, организовал встречи в Канцелярии Премьера Совета Министров с депутатом Янушем Паликотом и каким-то тайным советником Януша Паликота, который был связным кабмина и лоббистов. Славомир Новак мог поступить нарушение своих полномочий и мог не соблюсти служебного долга”.

Напоминаем, тем временем в Украине завершен строительный сезон — ремонта и строительства — дорог в 2018 году. Об этом сообщил глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак.