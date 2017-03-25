ЗМІ: до анексованого Криму прибула делегація з Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Делегація німецьких політиків і бізнесменів приїхала до анексованого Криму. Про це повідомив очільник німецької національно-культурної автономії окупованого півострова Юрій Гемпель, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
За його словами, до складу делегації увійшли десять людей, більшість - бізнесмени, які займаються питаннями нерухомості, і політики регіонального рівня - депутати від партії "Ліві".
Делегація планує ознайомитися з визначними пам'ятками Ялти і Севастополя, а також зустрітися у Сімферополі з очільником підконтрольного Росії кримського парламенту Володимиром Константиновим.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про делегацію “європейських та українських політиків”, яка прибула до окупованого Криму.
Згодом у СБУ повідомили, що українців немає серед членів делегації, яка відвідала Крим.