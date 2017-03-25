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ЗМІ: до анексованого Криму прибула делегація з Німеччини

ЗМІ: до анексованого Криму прибула делегація з Німеччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Делегація німецьких політиків і бізнесменів приїхала до анексованого Криму. Про це повідомив очільник німецької національно-культурної автономії окупованого півострова Юрій Гемпель, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

За його словами, до складу делегації увійшли десять людей, більшість - бізнесмени, які займаються питаннями нерухомості, і політики регіонального рівня - депутати від партії "Ліві".

Делегація планує ознайомитися з визначними пам'ятками Ялти і Севастополя, а також зустрітися у Сімферополі з очільником підконтрольного Росії кримського парламенту Володимиром Константиновим.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про делегацію “європейських та українських політиків”, яка прибула до окупованого Криму.

Згодом у СБУ повідомили, що українців немає серед членів делегації, яка відвідала Крим.

Українські Національні Новини

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