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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СМИ: в аннексированный Крым прибыла делегация из Германии

СМИ: в аннексированный Крым прибыла делегация из Германии

Киев • УНН

 • 16274 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Делегация немецких политиков и бизнесменов приехала в аннексированный Крым. Об этом сообщил глава немецкой национально-культурной автономии оккупированного полуострова Юрий Гемпель, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, в состав делегации вошли десять человек, большинство - бизнесмены, которые занимаются вопросами недвижимости, и политики регионального уровня - депутаты от партии "Левые".

Делегация планирует ознакомиться с достопримечательностями Ялты и Севастополя, а также встретиться в Симферополе с главой подконтрольного России крымского парламента Владимиром Константиновым.

Напомним, ранее сообщалось о делегацие "европейских и украинских политиков", которая прибыла в оккупированный Крым.

Позднее в СБУ сообщили, что украинский нет в членов делегации, посетившей Крым.

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