СМИ: в аннексированный Крым прибыла делегация из Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Делегация немецких политиков и бизнесменов приехала в аннексированный Крым. Об этом сообщил глава немецкой национально-культурной автономии оккупированного полуострова Юрий Гемпель, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
По его словам, в состав делегации вошли десять человек, большинство - бизнесмены, которые занимаются вопросами недвижимости, и политики регионального уровня - депутаты от партии "Левые".
Делегация планирует ознакомиться с достопримечательностями Ялты и Севастополя, а также встретиться в Симферополе с главой подконтрольного России крымского парламента Владимиром Константиновым.
Напомним, ранее сообщалось о делегацие "европейских и украинских политиков", которая прибыла в оккупированный Крым.
Позднее в СБУ сообщили, что украинский нет в членов делегации, посетившей Крым.