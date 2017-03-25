СМИ: в аннексированный Крым прибыла делегация из Германии

По его словам, в состав делегации вошли десять человек, большинство - бизнесмены, которые занимаются вопросами недвижимости, и политики регионального уровня - депутаты от партии "Левые".

Делегация планирует ознакомиться с достопримечательностями Ялты и Севастополя, а также встретиться в Симферополе с главой подконтрольного России крымского парламента Владимиром Константиновым.

Напомним, ранее сообщалось о делегацие "европейских и украинских политиков", которая прибыла в оккупированный Крым.

Позднее в СБУ сообщили, что украинский нет в членов делегации, посетившей Крым.