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ЗМІ дізналися про розкішне життя і зв'язки з рф українського тренера Сергія Нагорняка

ЗМІ дізналися про розкішне життя і зв'язки з рф українського тренера Сергія Нагорняка

Київ • УНН

 • 20197 перегляди

Політолог розкрив зв'язки українського тренера Сергія Нагорняка з російськими військовими через родину доньки. Нагорняк веде розкішне життя в Україні під час війни, купуючи дорогі авто при низькій офіційній зарплаті.

Політолог Олексій Курпас у своєму блозі поділився інформацією щодо зв’язків відомого українського тренера і колишнього футболіста Сергія Нагорняка з російськими військовими, передає УНН із посиланням на "Фокус".

За його даними, Нагорняк має родинні зв'язки у росії через свою дочку Ольгу, яка проживає там і має російське громадянство. Вона одружена з Романом Мізгірем, який працював у державних структурах росії, а пізніше — у фірмі "РАДІУС", що забезпечувала постачання харчів для російської армії, яку контролював Євген Пригожин, відомий керівник "Групи Вагнера". Батько Романа, Олег Мізгір, займає високу посаду у військово-медичній академії імені Кірова МО РФ і має нагороди за зразкове виконання свого службового обов'язку перед країною-окупантом. Його рідний брат Дмитро Олексійович Мізгір разом із дружиною є власниками компанії ТОВ АТ "Консул", що також займається постачанням продуктів для армії рф і також пов’язана з Євгеном Пригожиним.

Як повідомило видання "Коментарі", Нагорняк декілька років тренував грозненську команду "Терек" (зараз "Ахмат") і залишився у добрих стосунках з власником команди – Рамзаном Кадировим.

При цьому, як стало відомо ЗМІ, сам Сергій Нагорняк веде розкішне життя в Україні під час війни і купує дружині Мерседес за 2,5 млн. гривень при офіційній зарплаті 7400 гривень.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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