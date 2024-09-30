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СМИ узнали о роскошной жизни и связях с рф украинского тренера Сергея Нагорняка

СМИ узнали о роскошной жизни и связях с рф украинского тренера Сергея Нагорняка

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 16:07  •  7627 просмотра

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Политолог раскрыл связи украинского тренера Сергея Нагорняка с российскими военными через семью дочери. Нагорняк ведет роскошную жизнь в Украине во время войны, покупая дорогие авто при низкой официальной зарплате.

Политолог Алексей Курпас в своем блоге поделился информацией относительно связей известного украинского тренера и бывшего футболиста Сергея Нагорняка с российскими военными, передает УНН со ссылкой на "Фокус".

По его данным, Нагорняк имеет родственные связи в россии через свою дочь Ольгу, которая проживает там и имеет российское гражданство. Она замужем за Романом Мизгирем, который работал в государственных структурах россии, а позже - в фирме "РАДИУС", которая обеспечивала поставки продовольствия для российской армии, которую контролировал Евгений Пригожин, известный руководитель "Группы Вагнера". Отец Романа, Олег Мизгир, занимает высокую должность в военно-медицинской академии имени Кирова мо рф и имеет награды за образцовое исполнение своего служебного долга перед страной-оккупантом. Его родной брат Дмитрий Алексеевич Мизгир вместе с женой являются владельцами компании ООО АО "Консул", также занимающейся поставками продуктов для армии рф и также связанной с Евгением Пригожиным.

Как сообщило издание "Комментарии", Нагорняк несколько лет тренировал грозненскую команду "Терек" (сейчас "Ахмат") и остался в хороших отношениях с владельцем команды - Рамзаном Кадыровым.

При этом, как стало известно СМИ, сам Сергей Нагорняк ведет роскошную жизнь в Украине во время войны и покупает жене Мерседес за 2,5 млн гривен при официальной зарплате 7400 гривен.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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