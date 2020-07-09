ЗМІ дізналися про розслідування ФБР стосовно колишнього радника Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. ФБР веде розслідування щодо зв’язків китайського мільярдера Го Веньгуя і колишнього помічника Дональда Трампа Стіва Беннона. За даними The Wall Street Journal, співробітники бюро опитують свідків, які можуть розповісти про джерела фінансування пов’язаної з бізнесменом медіакомпанії, куди в 2018 році взяли на роботу в якості консультанта Беннона, пише УНН.
За даними видання розслідування триває вже шість місяців, а участь в ньому беруть представники прокуратури в Манхеттені і Брукліні.
Видання вказує, що в ФБР поки не називають кінцеву мету розслідування. Адвокат Го Веньгуя стверджує, що з його клієнтом співробітники правоохоронних органів не зв’язувалися. За його словами, мільярдер, що втік в США в 2014 році, продовжує вести боротьбу за звільнення співвітчизників від влади Комуністичної партії Китаю.
У КНР Го Веньгуя підозрюють у дачі хабарів, відмиванні грошей, викраденні людей і зґвалтуванні. Сам він звинувачення на свою адресу відкидає, а кримінальне переслідування пояснює своїми викриттями зв’язків між китайськими політиками і бізнесменами.
Представник Беннон також заявив The Wall Street Journal, що колишньому раднику Трампа ФБР питань не задавала. Співрозмовник видання при цьому вказав, що Беннон дійсно в 2018 році працював на Го Веньгуя, проте через рік його контракт не був продовжений. Що стосується ролі Беннона, то її джерело видання охарактеризувало як спробу створити платформу, яка буде доносити правдиву інформацію до громадян Китаю.
Додамо, що Мін’юст США закриє справу проти колишнього радника Трампа з нацбезпеки.