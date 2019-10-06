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ЗМІ дізналися про прохання США допомоги у Італії стосовно російського втручання

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Глава італійських спецслужб Дженнаро Веккіоне в серпні зустрічався з генеральним прокурором США Вільямом Барром і прокурором Джоном Дархемом. Вони просили у Італії допомоги в справі про розслідування, пов'язаному з можливим втручанням Росії у американські вибори, повідомляє La Repubblica, передає УНН.

ЗМІ дізналися про прохання США допомоги у Італії стосовно російського втручання

Перша зустріч відбулася 15 серпня в посольстві США в Римі, друга — 27-го числа.

За даними газети, Барр і Дархем цікавилися мальтійським професором Джозефом Міфсудом, який у свій час контактував з університетом в Римі. Міфсуд нібито і заявив представнику виборчого штабу Дональда Трампа Джорджу Пападопулосу, що у Росії є компромат на Хілларі Клінтон.

Розмова з Міфсудом дозволила б оточенню Трампа пролити світло на цю історію і довести, що ідея втручання у вибори виникла за межами Сполучених Штатів, а сам майбутній президент ніякого відношення до цього не мав. Однак Міфсуд, який так і не пояснив свою пропозицію, зник у 2017 році приблизно тоді ж, коли Пападопулос був засуджений американським судом за дачу неправдивих свідчень ФБР.

Барра і Дархема цікавило, чи є у Веккіоне відомості про місцезнаходження Міфсуда. Крім цього вони задавали питання про те, що Італія на чолі з прем’єром Маттео Ренці брала участь в “міжнародній змові з метою дискредитувати Трампа”. Веккіоне перед зустріччю обіцяв поділитися інформацією, проте в особистій розмові з американцями заявив, що нічого не знає, стверджує La Repubblica.

Зустріч Веккіоне з американськими представниками була схвалена прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте. Останній знаходиться в хороших відносинах з американським президентом. Наприклад, в серпні, коли в Італії вибухнула урядова криза, Трамп у себе в Twitter підтримав Конте.

Публікація в італійських ЗМІ може позначитися на взаєминах між Конте і Ренці, зазначає La Repubblica. Останній вже зажадав від прем’єра пояснень у зв’язку з зустріччю Веккіоне і Барра.

Як передавав УНН, другий свідок у справі про розмову Трампа із Зеленським говорив з главою розвідки США.

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