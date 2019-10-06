СМИ узнали о просьбе США помощи в Италии касательно российского вмешательства

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 36123 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 81433 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 125557 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 117452 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 66974 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 73768 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 187485 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150597 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158764 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138681 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
3.9м/с
46%
Популярные новости

В Кракове украинец стал причиной масштабного ДТП: 19 пострадавших

15 апреля, 19:26 • 11257 просмотра

"Кастинг путина": Стефанчук призвал Раду поддержать продление военного положения

15 апреля, 20:23 • 4940 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 5964 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 4694 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 5654 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 125571 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 117464 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 90006 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 101682 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 131664 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 9648 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 12353 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 14951 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 17794 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 19623 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

СМИ узнали о просьбе США помощи в Италии касательно российского вмешательства

Киев • УНН

 • 12855 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Глава итальянских спецслужб Дженнаро Веккионе в августе встречался с генеральным прокурором США Уильямом Барром и прокурором Джоном Дархэмом. Они просили у Италии помощи в деле о расследовании, связанном с возможным вмешательством России в американские выборы, сообщает La Repubblica, передает УНН.

СМИ узнали о просьбе США помощи в Италии касательно российского вмешательства

Первая встреча произошла 15 августа в посольстве США в Риме, вторая — 27-го числа.

По данным газеты, Барр и Дархэм интересовались мальтийским профессором Джозефом Мифсудом, который одно время контактировал с университетом в Риме. Мифсуд якобы и заявил представителю избирательного штаба Дональда Трампа Джорджу Пападопулосу, что у России есть компромат на Хиллари Клинтон.

Разговор с Мифсудом позволил бы окружению Трампа пролить свет на эту историю и доказать, что идея вмешательства в выборы возникла за пределами Соединенных Штатов, а сам будущий президент никакого отношения к этому не имел. Однако Мифсуд, который так и не объяснил свое предложение, исчез в 2017 году примерно тогда же, когда Пападопулос был осужден американским судом за дачу ложных показаний ФБР.

Барра и Дархэма интересовало, есть ли у Веккионе сведения о местонахождении Мифсуда. Помимо этого они задавали вопросы о том, что Италия во главе с премьером Маттео Ренци принимала участие в “международном сговоре с целью дискредитировать Трампа”. Веккионе перед встречей обещал поделиться информацией, однако в личном разговоре с американцами заявил, что ничего не знает, утверждает La Repubblica.

Встреча Веккионе с американскими представителями была одобрена премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Последний находится в хороших отношениях с американским президентом. Например, в августе, когда в Италии разразился правительственный кризис, Трамп у себя в Twitter поддержал Конте.

Публикация в итальянских СМИ может сказаться на взаимоотношениях между Конте и Ренци, отмечает La Repubblica. Последний уже потребовал от премьера объяснений в связи с встречей Веккионе и Барра.

Как сообщал УНН, второй свидетель по делу о разговоре Трампа с Зеленским говорил с главой разведки США.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.45
Bitcoin
$83,708.10
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,297.97
Ethereum
$1,590.96