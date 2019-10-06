СМИ узнали о просьбе США помощи в Италии касательно российского вмешательства

Первая встреча произошла 15 августа в посольстве США в Риме, вторая — 27-го числа.

По данным газеты, Барр и Дархэм интересовались мальтийским профессором Джозефом Мифсудом, который одно время контактировал с университетом в Риме. Мифсуд якобы и заявил представителю избирательного штаба Дональда Трампа Джорджу Пападопулосу, что у России есть компромат на Хиллари Клинтон.

Разговор с Мифсудом позволил бы окружению Трампа пролить свет на эту историю и доказать, что идея вмешательства в выборы возникла за пределами Соединенных Штатов, а сам будущий президент никакого отношения к этому не имел. Однако Мифсуд, который так и не объяснил свое предложение, исчез в 2017 году примерно тогда же, когда Пападопулос был осужден американским судом за дачу ложных показаний ФБР.

Барра и Дархэма интересовало, есть ли у Веккионе сведения о местонахождении Мифсуда. Помимо этого они задавали вопросы о том, что Италия во главе с премьером Маттео Ренци принимала участие в “международном сговоре с целью дискредитировать Трампа”. Веккионе перед встречей обещал поделиться информацией, однако в личном разговоре с американцами заявил, что ничего не знает, утверждает La Repubblica.

Встреча Веккионе с американскими представителями была одобрена премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Последний находится в хороших отношениях с американским президентом. Например, в августе, когда в Италии разразился правительственный кризис, Трамп у себя в Twitter поддержал Конте.

Публикация в итальянских СМИ может сказаться на взаимоотношениях между Конте и Ренци, отмечает La Repubblica. Последний уже потребовал от премьера объяснений в связи с встречей Веккионе и Барра.

Как сообщал УНН, второй свидетель по делу о разговоре Трампа с Зеленским говорил с главой разведки США.