ЗМІ: Д.Трамп розглядає можливість оптимізації спецслужб США приватною компанією
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Виконавчий директор приватної інвестиційної компанії Cerberus Capital Management Стівен Файнберг, який підтримав виборчу кампанію президента США Дональда Трампа, розглядається як ймовірний кандидат для проведення перевірки американських спецслужб і визначення можливості їх реорганізації. Про це зпосиланням на нинішніх і колишніх чиновників повідомляє Reuters, передає УНН.
Як зазначається, американські посадовці повідомили, що рішення не є остаточним, але С.Файнберг у випадку призначення, буде шукати шляхи для раціоналізації роботи 17 окремих установ. Річний бюджет для цього очікується на рівні близько 70 мільярдів доларів з залученням десятків тисяч співробітників.
Вказано, що радники Д.Трампа особливо зацікавлені у зміні ролі офісу директора національної розвідки, який був створений після 11 вересня 2001 року.
Білий дім відмовився прокоментувати можливу роль С.Файнберга у цьому процесі.
Кілька колишніх співробітників розвідки США визнали потенціал для перегляду ролі, структури і ефективності спецслужб. Але вони висловили занепокоєння щодо того, що дослідження ініційоване з Білого дому, а не під егідою директора національної розвідки.
Нагадаємо, в американському сенаті почали розслідування щодо втручання Росії у вибори в США.