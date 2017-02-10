СМИ: Д.Трамп рассматривает возможность оптимизации спецслужб США частной компанией
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Исполнительный директор частной инвестиционной компании Cerberus Capital Management Стивен Файнберг, который поддержал избирательную кампанию президента США Дональда Трампа, рассматривается как вероятный кандидат для проведения проверки американских спецслужб и определения возможности их реорганизации. Об этом со ссылкой на нынешних и бывших чиновников сообщает Reuters, передает УНН.
Как отмечается, американские чиновники сообщили, что решение не является окончательным, но С.Файнберг в случае назначения, будет искать пути для рационализации работы 17 отдельных учреждений. Годовой бюджет для этого ожидается на уровне около 70 миллиардов долларов с привлечением десятков тысяч сотрудников.
Указано, что советники Д.Трампа особенно заинтересованы в изменении роли офиса директора национальной разведки, который был создан после 11 сентября 2001 года.
Белый дом отказался прокомментировать возможную роль С.Файнберга в этом процессе.
Несколько бывших сотрудников разведки США признали потенциал для пересмотра роли, структуры и эффективности спецслужб. Но они выразили беспокойство относительно того, что исследование инициировано из Белого дома, а не под эгидой директора национальной разведки.
Напомним, в американском сенате начали расследование вмешательства России в выборы в США.