СМИ: Д.Трамп рассматривает возможность оптимизации спецслужб США частной компанией

Как отмечается, американские чиновники сообщили, что решение не является окончательным, но С.Файнберг в случае назначения, будет искать пути для рационализации работы 17 отдельных учреждений. Годовой бюджет для этого ожидается на уровне около 70 миллиардов долларов с привлечением десятков тысяч сотрудников.

Указано, что советники Д.Трампа особенно заинтересованы в изменении роли офиса директора национальной разведки, который был создан после 11 сентября 2001 года.

Белый дом отказался прокомментировать возможную роль С.Файнберга в этом процессе.

Несколько бывших сотрудников разведки США признали потенциал для пересмотра роли, структуры и эффективности спецслужб. Но они выразили беспокойство относительно того, что исследование инициировано из Белого дома, а не под эгидой директора национальной разведки.

Напомним, в американском сенате начали расследование вмешательства России в выборы в США.