ЗМІ: Д.Трамп призначить на посаду заступника голови Мін'юсту прокурора Роду Розенстайна

У разі якщо Сенат Конгресу США затвердить Р.Розенстайна на нову посаду, то саме йому належить очолити будь-яке можливе розслідування майбутньої вашингтонської адміністрації стосовно екс-держсекретаря Х.Клінтон. Це пов’язано з тим, що сенатор Джеф Сешнс, якого Д.Трамп висунув на посаду міністра юстиції, в ході передвиборної кампанії вкрай критично висловлювався про дії Х.Клінтон.

У зв’язку з цим, виступаючи на слуханнях в Конгресі за твердженням його кандидатури, сенатор заявив, що для нього було б правильно взяти самовідвід при розгляді будь-яких питань, що стосуються потенційних розслідувань щодо Х.Клінтон.