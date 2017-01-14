ЗМІ: Д.Трамп призначить на посаду заступника голови Мін'юсту прокурора Роду Розенстайна
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Новообраний президент США Дональд Трамп має намір призначити на посаду заступника міністра юстиції США прокурора Роду Розенстайна, передає УНН з посиланням на The Wall Street Journal.
У разі якщо Сенат Конгресу США затвердить Р.Розенстайна на нову посаду, то саме йому належить очолити будь-яке можливе розслідування майбутньої вашингтонської адміністрації стосовно екс-держсекретаря Х.Клінтон. Це пов’язано з тим, що сенатор Джеф Сешнс, якого Д.Трамп висунув на посаду міністра юстиції, в ході передвиборної кампанії вкрай критично висловлювався про дії Х.Клінтон.
У зв’язку з цим, виступаючи на слуханнях в Конгресі за твердженням його кандидатури, сенатор заявив, що для нього було б правильно взяти самовідвід при розгляді будь-яких питань, що стосуються потенційних розслідувань щодо Х.Клінтон.