СМИ: Д.Трамп назначит на должность заместителя главы Минюста прокурора Рода Розенстайна
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Новоизбранный президент США Дональд Трамп намерен назначить на должность заместителя министра юстиции США прокурора Рода Розенстайна, передает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.
В случае если Сенат Конгресса США утвердит Р.Розенстайна на новую должность, то именно ему предстоит возглавить любое возможное расследование будущей вашингтонской администрации в отношении экс-госсекретаря Х.Клинтон. Это связано с тем, что сенатор Джеф Сешнс, которого Д.Трамп выдвинул на должность министра юстиции, в ходе предвыборной кампании крайне критически высказывался о действиях Х.Клинтон.
В связи с этим, выступая на слушаниях в Конгрессе по утверждению его кандидатуры, сенатор заявил, что для него было бы правильно взять самоотвод при рассмотрении любых вопросов, касающихся потенциальных расследований по Х.Клинтон.