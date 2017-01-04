ЗМІ: Д.Срна отримав запрошення від головного тренера “Барселони”
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Капітан донецького “Шахтаря” Даріо Срна отримав повідомлення від головного тренера “Барселони” Луїса Енріка з запрошенням перейти до клубу, передає УНН з посиланням на Mundo Deportivo.
Як повідомляє видання, Л.Енріке направив повідомлення, зі словами “переходь, ти не помилишся”.
Крім того, він переконує хорвата, що перехід до “Барселони” — це шанс, яким не можна знехтувати.
Додамо, що деякі ЗМІ повідомляли, що Д.Срна має сумніви щодо переходу до “Барселони” через погані фінансові умови.
Нагадаємо, Д.Срну визнано найкориснішим гравцем першої половини сезону УПЛ.