ЗМІ: Д.Срна отримав запрошення від головного тренера “Барселони”

Як повідомляє видання, Л.Енріке направив повідомлення, зі словами “переходь, ти не помилишся”.

Крім того, він переконує хорвата, що перехід до “Барселони” — це шанс, яким не можна знехтувати.

Додамо, що деякі ЗМІ повідомляли, що Д.Срна має сумніви щодо переходу до “Барселони” через погані фінансові умови.

Нагадаємо, Д.Срну визнано найкориснішим гравцем першої половини сезону УПЛ.