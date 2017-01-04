СМИ: Д.Срна получил приглашение от главного тренера "Барселоны"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна получил сообщение от главного тренера "Барселоны" Луиса Энрика с приглашением перейти в клуб, передает УНН со ссылкой на Mundo Deportivo.
Как сообщает издание, Л.Энрике направил сообщение со словами "переходи, ты не ошибешься".
Кроме того, он убеждает хорвата, что переход в "Барселону" - это шанс, которым нельзя пренебречь.
Добавим, что некоторые СМИ сообщали, что Д.Срна сомневается относительно перехода в "Барселону" из-за плохих финансовых условий.
Напомним, Д.Срна признан самым полезным игроком первой половины сезона УПЛ.