ЗМІ: число жертв теракту в Сирії зросло до 100 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. В результаті теракту в Сирії в районі Рашідін, що неподалік Алеппо, загинули близько 100 осіб, передає УНН з посиланням на CNN.
Також повідомляється, що, за даними неурядової організації “Сирійська громадянська оборона” (відомої також як “Білі каски”), під час теракту постраждали 55 осіб.
Вибух здійснив смертник, який під’їхав на автомобілі під виглядом перевезення продуктів харчування.
Як повідомляв УНН, у Сирії поблизу Алеппо стався потужний вибух біля автобусів із евакуйованими людьми. При цьому загинуло щонайменше 39 осіб.
Нагадаємо, 14 квітня, в чотирьох сирійський містах, які перебувають в облозі, зранку розпочалась евакуація.