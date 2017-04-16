СМИ: число жертв теракта в Сирии возросло до 100 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В результате теракта в Сирии в районе Рашидин, недалеко Алеппо, погибли около 100 человек, передает УНН со ссылкой на CNN.
Также сообщается, что, по данным неправительственной организации "Сирийская гражданская оборона" (известной также как "Белые каски"), во время теракта пострадали 55 человек.
Взрыв осуществил смертник, который подъехал на автомобиле под видом перевозки продуктов питания.
Как сообщал УНН, в Сирии вблизи Алеппо произошел мощный взрыв возле автобусов с эвакуированными людьми. При этом погибли по меньшей мере 39 человек.
Напомним, 14 апреля, в четырех сирийский городах, находящихся в осаде, утром началась эвакуация.