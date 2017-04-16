СМИ: число жертв теракта в Сирии возросло до 100 человек

Также сообщается, что, по данным неправительственной организации "Сирийская гражданская оборона" (известной также как "Белые каски"), во время теракта пострадали 55 человек.

Взрыв осуществил смертник, который подъехал на автомобиле под видом перевозки продуктов питания.

Как сообщал УНН, в Сирии вблизи Алеппо произошел мощный взрыв возле автобусов с эвакуированными людьми. При этом погибли по меньшей мере 39 человек.

Напомним, 14 апреля, в четырех сирийский городах, находящихся в осаде, утром началась эвакуация.