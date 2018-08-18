ЗМІ: через обвал мосту в Генуї загинула вже 41 людина
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Кількість жертв обвалу автомобільного мосту в Генуї на півночі Італії зросла до 41 людини. Про це повідомляє ANSA, передає УНН.
Як повідомляється, під уламками мосту Моранді в Генуї під час пошукових робіт вночі знайшли автомобіль, в якому їздила сім'я - чоловік з дружиною і їхня дев'ятирічна дитина. Автомобіль був повністю розплющений, під великим цементним блоком, який був частиною стовпа зруйнованого мосту.
"Кількість загиблих, неофіційна, оскільки тіла ще треба ідентифікувати, зростає до 41", - повідомляє видання.
Ще п'ять людей вважаються зниклими безвісти.
Також зазначено, що уряд Італії вирішив, що компанія Autostrade per l'Italia, яка займалася обслуговуванням мосту, несе відповідальність за трагедію, і договір про концесію повинен бути скасований. Відповідна процедура вже почалася.
Нагадаємо, 14 серпня у Генуї на півночі Італії обрушився довгий проліт мосту, яким проходить швидкісна траса A10 (Генуя - Савона, європейський маршрут Е80). У момент події на ньому перебувало понад 30 легкових автомобілів і три вантажівки.
Префектура міста Генуя інформувала Генеральне консульство України в Мілані про відсутність громадян України серед загиблих в результаті обвалу мосту Моранді, що стався 14 серпня, але повідомила, що двоє українців постраждали.