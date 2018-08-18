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СМИ: из-за обрушения моста в Генуе погиб уже 41 человек

Киев • УНН

 • 9763 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Число жертв обрушения автомобильного моста в Генуе на севере Италии возросло до 41 человека. Об этом сообщает ANSA, передает УНН.

СМИ: из-за обрушения моста в Генуе погиб уже 41 человек

Как сообщается, под обломками моста Моранди в Генуе во время поисковых работ ночью нашли автомобиль, в котором ездила семья - муж с женой и их девятилетний ребенок. Автомобиль был полностью расплющен, под большим цементным блоком, который был частью столпа разрушенного моста.

"Число погибших, неофициальное, поскольку тела еще предстоит идентифицировать, возрастает до 41", - сообщает издание.

Еще пять людей числятся пропавшими без вести.

Также указано, что правительство Италии решило, что компания Autostrade per l'Italia, которая занималась обслуживанием моста, несет ответственность за трагедию, и договор о концессии должен быть отменен. соответствующая процедура уже началась.

Напомним, 14 августа в Генуе на севере Италии обрушился длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя - Савона, европейский маршрут Е80). В момент происшествия на нем находились более 30 легковых автомобилей и три грузовика.

Префектура города Генуя информировала Генеральное консульство Украины в Милане об отсутствии граждан Украины среди погибших в результате обрушения моста Моранди, произошедшего 14 августа, но сообщила, что двое украинцев пострадали.

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