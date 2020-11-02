ЗМІ: через COVID-19 Євро-2020 планують провести в одній країні, основний претендент - Росія

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вивчає варіант проведення чемпіонату Європи в 2021 році в одній країні через зростання заражень коронавірусом у країнах-господарях. Про це повідомляє газета Le Parisien, пише УНН.

За інформацією джерела, основним претендентом на проведення є Росія, так як в країні недавно пройшов чемпіонат світу, а кількість заражених коронавірусом “дозволяє безпечно організувати турнір”.

Чемпіонат Європи з самого початку повинен пройти в 12 європейських містах: Санкт-Петербурзі, Лондоні, Мюнхені, Баку, Римі, Бухаресті, Дубліні, Копенгагені, Більбао, Глазго, Будапешті та Амстердамі.

Нагадаємо, що раніше президент УЄФА заявив, що не виключає перенесення Євро-2020 в одну країну.

“Ми стурбовані ситуацією з коронавірусом, але абсолютно впевнені, що Євро вийде провести. Але я повинен сказати, що навіть якщо турнір пройде не в 12 країнах, то може пройти в 11, восьми, п’яти або навіть одній”, — зазначив тоді Чеферін.

Чемпіонат Європи повинен був пройти з 12 червня по 12 липня 2020 року. Через коронавірус УЄФА прийняв рішення перенести турнір. Змагання пройдуть з 11 червня по 11 липня 2021 року.

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