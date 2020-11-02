СМИ: из-за COVID-19 Евро-2020 планируют провести в одной стране, основной претендент - Россия

По информации источника, основным претендентом на проведение является Россия, так как в стране недавно прошел чемпионат мира, а число зараженных коронавирусом “позволяет безопасно организовать турнир”.

Чемпионат Европы изначально должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Напомним, что ранее президент УЕФА заявил, что не исключает перенос Евро-2020 в одну страну.

“Мы обеспокоены ситуацией с коронавирусом, но абсолютно уверены, что Евро получится провести. Но я должен сказать, что даже если турнир пройдет не в 12 странах, то может пройти в 11, восьми, пяти или даже одной”, — отметил тогда Чеферин.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. Из-за коронавируса УЕФА принял решение перенести турнир. Соревнования пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года.