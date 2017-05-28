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ЗМІ: брат манчестерського смертника готував напад на місію ООН в Лівії

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Молодший брат ймовірного виконавця теракту на концерті в Манчестері готував напад на главу місії ООН в Лівії, передає УНН з посиланням на Telegraph.

ЗМІ: брат манчестерського смертника готував напад на місію ООН в Лівії

Як повідомляє видання, Хашим Абеді грав “значну роль” в осередку бойовиків, які планували підірвати кортеж спецпредставника генсека ООН по Лівії Мартіна Коблера під час поїздки в Тріполі на початку 2017 року.

Правоохоронні органи стежили за молодшим братом і його спільниками кілька місяців, теракт вдалося запобігти.

Зазначається, що зараз в Лівії перебувають агенти британської зовнішньої розвідки МІ-6, які проводять розслідування спільно з лівійськими владою.

Брат Салмана Абеді, ймовірного смертника, який вчинив теракт в Манчестері, був заарештований за підозрою в зв’язках з ІД в середу в Тріполі. Повідомлялося, що він планував здійснити теракт в столиці Лівії і на допиті зізнався, що він і його брат Салман підтримували ІД.

Як повідомляв УНН, у Лівії затримали брата манчестерського терориста.

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