СМИ: брат манчестерского смертника готовил нападение на миссию ООН в Ливии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Младший брат вероятного исполнителя теракта на концерте в Манчестере готовил нападение на главу миссии ООН в Ливии, передает УНН со ссылкой на Telegraph.
Как сообщает издание, Хашим Абеди играл "значительную роль" в ячейке боевиков, планировали взорвать кортеж спецпредставителя генсека ООН по Ливии Мартина коблеры во время поездки в Триполи в начале 2017 года.
Правоохранительные органы следили за младшим братом и его сообщниками несколько месяцев, теракт удалось предотвратить.
Отмечается, что сейчас в Ливии находятся агенты британской внешней разведки МИ-6, которые проводят расследование совместно с ливийскими властями.
Брат Салмана Абеди, вероятного смертника, совершившего теракт в Манчестере, был арестован по подозрению в связях с ИД в среду в Триполи. Сообщалось, что он планировал совершить теракт в столице Ливии и на допросе признался, что он и его брат Салман поддерживали ИД.
Как сообщал УНН, в Ливии задержали брата манчестерского террориста .