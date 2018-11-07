ЗМІ: Берні Сандерс переобраний сенатором від штату Вермонт

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Американський політик Берні Сандерс, який поступився в 2016 році Хілларі Клінтон в боротьбі за висунення офіційним кандидатом на пост президента від Демократичної партії, переобраний в Сенат Конгресу США від штату Вермонт на третій термін. З таким прогнозом виступили у вівторок ввечері американські ЗМІ, передає УНН з посиланням на матеріали видання The New York Times.