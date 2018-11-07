ЗМІ: Берні Сандерс переобраний сенатором від штату Вермонт
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Американський політик Берні Сандерс, який поступився в 2016 році Хілларі Клінтон в боротьбі за висунення офіційним кандидатом на пост президента від Демократичної партії, переобраний в Сенат Конгресу США від штату Вермонт на третій термін. З таким прогнозом виступили у вівторок ввечері американські ЗМІ, передає УНН з посиланням на матеріали видання The New York Times.
Як зазначала раніше газета USA Today, у Сандерса не було серйозних суперників, враховуючи, що останні вибори він виграв, набравши 71% голосів.
Берні Сандерс вперше домігся обрання до Палати представників Конгресу США в 1990 році, потім в 2006 році був обраний до Сенату від штату Вермонт і в 2012 домігся переобрання. Після його поразки в боротьбі за висунення кандидатом від Демократичної партії на пост президента, керівництво демократів прийняло рішення включити його до складу керівних органів партії і доручити йому контакти з виборцями в промислових районах США.
Нагадуємо, ще у травні цього року сенатор Берні Сандерс заявив про намір переобрання в Сенат США від штату Вермонт.