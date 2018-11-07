СМИ: Берни Сандерс переизбран сенатором от штата Вермонт
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Американский политик Берни Сандерс, который уступил в 2016 году Хиллари Клинтон в борьбе за выдвижение официальным кандидатом на пост президента от Демократической партии, переизбран в Сенат Конгресса США от штата Вермонт на третий срок. С таким прогнозом выступили во вторник вечером американские СМИ, передает УНН со ссылкой на материалы издания The New York Times.
Как отмечала ранее газета USA Today, в Сандерса не было серьезных соперников, учитывая, что последние выборы он выиграл, набрав 71% голосов.
Берни Сандерс впервые добился избрания в Палату представителей Конгресса США в 1990 году, затем в 2006 году был избран в Сенат от штата Вермонт и в 2012 добился переизбрания. После его поражения в борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента, руководство демократов приняло решение включить его в состав руководящих органов партии и поручить ему контакты с избирателями в промышленных районах США.
Напоминаем, еще в мае этого года сенатор Берни Сандерс заявил о намерении переизбрания в Сенат США от штата Вермонт.