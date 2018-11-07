СМИ: Берни Сандерс переизбран сенатором от штата Вермонт

Как отмечала ранее газета USA Today, в Сандерса не было серьезных соперников, учитывая, что последние выборы он выиграл, набрав 71% голосов.

Берни Сандерс впервые добился избрания в Палату представителей Конгресса США в 1990 году, затем в 2006 году был избран в Сенат от штата Вермонт и в 2012 добился переизбрания. После его поражения в борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента, руководство демократов приняло решение включить его в состав руководящих органов партии и поручить ему контакты с избирателями в промышленных районах США.

Напоминаем, еще в мае этого года сенатор Берни Сандерс заявил о намерении переизбрания в Сенат США от штата Вермонт.