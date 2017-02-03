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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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ЗМІ: адміністрація Д.Трампа дала сигнал про пом’якшення відносин з РФ

Київ • УНН

 • 9957 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. На тлі загрози гуманітарної кризи на Донбасі керівництво США дало Росії сигнал про пом’якшення відносин між двома державами. Про це йдеться у статті The Guardian, повідомляє УНН.

ЗМІ: адміністрація Д.Трампа дала сигнал про пом’якшення відносин з РФ

"Схід України перебуває під загрозою гуманітарної кризи. Внаслідок чи не найсильнішого загострення за роки конфлікту між Києвом та Росією, яка підтримує сепаратистів, загинуло вже 19 осіб та тисячі людей залишилися без води та опалення за умови мінусових температур. Ситуація стала випробуванням бажання покращити відносини США з Росією, яке висловлював Дональд Трамп", - йдеться в статті.

Видання зауважує, що Д.Трамп неодноразово висловлювався за пом’якшення санкцій щодо Росії. Однак тепер Білий дім дав чіткий сигнал про зміну політики щодо Росії - в заяві Держдепартаменту щодо сутичок в Авдіївці не було ні слова критики на адресу Росії.

Прес-секретар Держдепу Марк Тонер висловив "глибоку стурборваність" насиллям і закликав до "негайного, всеосяжного перемир'я". Водночас жодного слова не було про винуватців конфлікту.

Водночас The Guardian зауважує, що повірена у справах США в ОБСЄ Кейт Бірнес відійшла від загальної лінії політики пом’якшення відносин з РФ та заявила, що "Росія і бойовики розпалили хвилю насилля в Авдіївці". Вона також закликала російську сторону поважати перемир’я та відвести важке озброєння.

Нагадаємо, постпред США в ООН Н.Хейлі заявила, що США збережуть дію санкцій проти Росії.

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