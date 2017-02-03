СМИ: администрация Д.Трампа дала сигнал о смягчении отношений с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. На фоне угрозы гуманитарного кризиса на Донбассе руководство США дало России сигнал о смягчении отношений между двумя государствами. Об этом говорится в статье The Guardian, сообщает УНН.
"Восток Украины находится под угрозой гуманитарного кризиса. В результате едва ли не самого сильного обострения за годы конфликта между Киевом и Россией, которая поддерживает сепаратистов, погибли уже 19 человек и тысячи людей остались без воды и отопления при минусовых температурах. Ситуация стала испытанием желания улучшить отношения США с Россией, которое высказывал Дональд Трамп", - говорится в статье.
Издание отмечает, что Д.Трамп неоднократно высказывался за смягчение санкций в отношении России. Однако теперь Белый дом дал четкий сигнал об изменении политики в отношении России - в заявлении Госдепартамента относительно столкновений в Авдеевке не было ни слова критики в адрес России.
Пресс-секретарь Госдепа Марк Тонер выразил "глубокую обеспокоенность" насилием и призвал к "немедленному, всеобъемлющему перемирию". В то же время ни слова не было о виновниках конфликта.
В то же время The Guardian отмечает, что поверенный в делах США в ОБСЕ Кейт Бирнес отошла от общей линии политики смягчения отношений с РФ и заявила, что "Россия и боевики разожгли волну насилия в Авдеевке". Она также призвала российскую сторону уважать перемирие и отвести тяжелое вооружение.
Напомним, постпред США в ООН Н.Хейли заявила, что США сохранят санкции против России.