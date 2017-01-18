Зменшення дотацій ПФУ у 2017 році може бути пов'язане із торішніми розрахунками щодо субсидій - нардеп

"Ми на комітеті заслуховували ситуацію з субсидіями, там дійсно ситуація дуже цікава - є області, з яким по мільярду, а то й більше повертались субсидій у минулому році. Як можна так назвати, щоб, наприклад, з Донецької області близько 1,1 млрд грн повернулось до бюджету? Як можна було так рахувати субсидії? Наскільки мені відомо, уряд відпрацьовував ситуацію по субсидіях, може, ці 4 млрд грн зменшення (дотації ПФУ - ред.) пов'язані з цим", - сказав С.Куніцин.

Він зазначив, що збільшення фінансування ПФУ з держбюджету майже на 30 млрд грн позитивний крок уряду, адже дефіцит бюджету ПФ складав, за його словами, майже 180 млрд грн.

"Не годиться, що з бюджету України ми стільки грошей віддаємо в ПФ. Добре що вже майже 30 млрд грн виділили, хоть щось роблять", - сказав С.Куніцин.