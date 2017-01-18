Уменьшение дотаций ПФУ в 2017 году может быть связано с прошлогодними расчетами по субсидиям - нардеп

"Мы на комитете заслушали ситуацию с субсидиями, там действительно ситуация очень интересная - есть области, с которых по миллиарду, а то и больше возвращались субсидий в прошлом году. Как можно так назвать, чтобы, например, из Донецкой области около 1,1 млрд. грн вернулось в бюджет? Как можно было так считать субсидии? Насколько мне известно, правительство отрабатывало ситуацию по субсидиям, может, эти 4 млрд грн уменьшения (дотации ПФУ - ред.) связаны с этим ", - сказал С.Куницын.

Он отметил, что увеличение финансирования ПФУ из госбюджета почти на 30 млрд грн позитивный шаг правительства, ведь дефицит бюджета ПФ составлял, по его словам, почти 180 млрд грн.

"Не дело, что из бюджета Украины мы столько денег отдаем в ПФ. Хорошо уже почти 30 млрд грн выделили, хоть что-то делают", - сказал С.Куницын.