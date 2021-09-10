Змагатись у нацвідборі на Оскар буде 5 фільмів: що відомо

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17 березня, 19:38 • 89774 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 114062 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 13:49 • 150257 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 150707 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160755 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 178123 перегляди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Український Оскарівський Комітет оголосив учасників національного відбору на висування на премію "Оскар" у категорії "Міжнародний повнометражний фільм" від України, передає УНН із посиланням на Держкіно.

Деталі

Цього року в національному відборі участь братимуть 5 фільмів. Усі вони створені за державної підтримки:

"Відблиск", реж. Валентин Васянович (Україна)

Це фільм про критично небезпечну трансформацію дорослої людини та прискорене дорослішання дитини під тиском війни. Головний герой фільму – цивільний хірург із Дніпра, який іде добровольцем на фронт і потрапляє в полон. Після звільнення на нього чекає мирне життя, проте пережите переслідує його. Спілкування з колишньою дружиною та 12-річною донькою, котра також травмована через смерть близької людини на війні, дає йому надію на зцілення.

Stop-Zemlia / стоп-земля, реж. Катерина Горностай (Україна)

16-річна Маша вчиться в звичайній київській школі в 11-А класі. Не почуватися дивно та відсторонено в колективі їй допомагають близькі друзі Яна та Сєня, по-своєму переживаючи напружену шкільну буденність. Окрім майбутніх екзаменів вийти з зони комфорту Машу змушує закоханість в однокласника Сашу. Вона розуміє, якщо не наважишся спитати – ніколи не знатимеш, чи це взаємно.

Rhino / Носоріг, реж. Олег Сенцов (Україна, Польща, Німеччина)

Історія фільму заснована на реальних подіях 90-х років в Україні. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу і починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував.

Погані дороги / Bad Roads, реж. Наталка Ворожбит (Україна)

Події стрічки, що складається з чотирьох новел, відбуваються на дорогах Сходу України протягом 2015 року. Чотири розбиті дороги, чотири типи стосунків, питання любові, довіри, зради, ненависті та порушення особистих кордонів на фоні порушення кордонів державних.

Чому я живий, реж. Віллен Новак (Україна, Грузія)

Маріуполь. Довоєнне життя в невеличкому українському місті, на березі Азовського моря, з добрим сімейним побутом, сварливими сусідами, самодіяльною оперою, з доносами в "енкаведе" і танцмайданчиком у міському саду, з гонінням за віросповідання і, певна річ, з любов’ю.

Додамо

24-го вересня відбудеться засідання Оскарівського комітету України з відбору стрічки-кандидата на премію "Оскар" у категорії "Міжнародний повнометражний фільм" від України. Деталі щодо пресконференції будуть оголошені пізніше.

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