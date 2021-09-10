Змагатись у нацвідборі на Оскар буде 5 фільмів: що відомо

Деталі

Цього року в національному відборі участь братимуть 5 фільмів. Усі вони створені за державної підтримки:

"Відблиск", реж. Валентин Васянович (Україна)

Це фільм про критично небезпечну трансформацію дорослої людини та прискорене дорослішання дитини під тиском війни. Головний герой фільму – цивільний хірург із Дніпра, який іде добровольцем на фронт і потрапляє в полон. Після звільнення на нього чекає мирне життя, проте пережите переслідує його. Спілкування з колишньою дружиною та 12-річною донькою, котра також травмована через смерть близької людини на війні, дає йому надію на зцілення.

Stop-Zemlia / стоп-земля, реж. Катерина Горностай (Україна)

16-річна Маша вчиться в звичайній київській школі в 11-А класі. Не почуватися дивно та відсторонено в колективі їй допомагають близькі друзі Яна та Сєня, по-своєму переживаючи напружену шкільну буденність. Окрім майбутніх екзаменів вийти з зони комфорту Машу змушує закоханість в однокласника Сашу. Вона розуміє, якщо не наважишся спитати – ніколи не знатимеш, чи це взаємно.

Rhino / Носоріг, реж. Олег Сенцов (Україна, Польща, Німеччина)

Історія фільму заснована на реальних подіях 90-х років в Україні. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу і починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував.

Погані дороги / Bad Roads, реж. Наталка Ворожбит (Україна)

Події стрічки, що складається з чотирьох новел, відбуваються на дорогах Сходу України протягом 2015 року. Чотири розбиті дороги, чотири типи стосунків, питання любові, довіри, зради, ненависті та порушення особистих кордонів на фоні порушення кордонів державних.

Чому я живий, реж. Віллен Новак (Україна, Грузія)

Маріуполь. Довоєнне життя в невеличкому українському місті, на березі Азовського моря, з добрим сімейним побутом, сварливими сусідами, самодіяльною оперою, з доносами в "енкаведе" і танцмайданчиком у міському саду, з гонінням за віросповідання і, певна річ, з любов’ю.

Додамо

24-го вересня відбудеться засідання Оскарівського комітету України з відбору стрічки-кандидата на премію "Оскар" у категорії "Міжнародний повнометражний фільм" від України. Деталі щодо пресконференції будуть оголошені пізніше.