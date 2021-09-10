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Соревноваться в нацотборе на Оскар будет 5 фильмов: что известно

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. Украинский оскаровский комитет объявил участников национального отбора на выдвижение на премию "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины, передает УНН со ссылкой на Госкино.

Детали

В этом году в национальном отборе будут участвовать 5 фильмов. Все они созданы при государственной поддержке:

"Блик", реж. Валентин Васянович (Украина)

Это фильм о критически опасной трансформацию взрослого человека и ускоренное взросление ребенка под давлением войны. Главный герой фильма - гражданский хирург из Днепра, который идет добровольцем на фронт и попадает в плен. После освобождения его ждет мирная жизнь, однако пережитое преследует его. Общение с бывшей женой и 12-летней дочерью, которая также травмирована из-за смерти близкого человека на войне, дает ему надежду на исцеление.

Stop-Zemlia/Стоп-земля, реж. Екатерина Горностай (Украина)

16-летняя Маша учится в обычной киевской школе в 11-А классе. Не чувствовать себя странно и отстраненно в коллективе ей помогают близкие друзья Яна и Сеня, по-своему переживая напряженную школьную обыденность. Кроме будущих экзаменов выйти из зоны комфорта Машу заставляет влюбленность в одноклассника Сашу. Она понимает, если не решишься спросить - никогда не знаешь, взаимно ли это.

Rhino/Носорог, реж. Олег Сенцов (Украина, Польша, Германия)

История фильма основана на реальных событиях 90-х годов в Украине. Главный герой по прозвищу Носорог попадает в криминальный мир и начинает свой кровавый путь, который приведет его совсем не туда, куда он ожидал.

Плохие дороги/Bad Roads, реж. Наталья Ворожбит (Украина)

События ленты, состоящей из четырех новелл, происходят на дорогах Востока Украины в течение 2015 года. Четыре разбитые дороги, четыре типа отношений, вопросы любви, доверия, измены, ненависти и нарушения личных границ на фоне нарушения границ государственных.

Почему я жив, реж. Виллен Новак (Украина, Грузия)

Мариуполь. Довоенная жизнь в небольшом украинском городе, на берегу Азовского моря, с хорошим семейным бытом, сварливыми соседями, самодеятельной оперой, с доносами в "енкаведе" и танцплощадкой в городском саду, с гонениям за вероисповедание и, конечно, с любовью.

Добавим

24-го сентября состоится заседание оскаровского комитета Украины по отбору ленты-кандидата на премию "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины. Детали относительно пресс конференции будут объявлены позже.

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