Соревноваться в нацотборе на Оскар будет 5 фильмов: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Украинский оскаровский комитет объявил участников национального отбора на выдвижение на премию "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины, передает УНН со ссылкой на Госкино.
Детали
В этом году в национальном отборе будут участвовать 5 фильмов. Все они созданы при государственной поддержке:
"Блик", реж. Валентин Васянович (Украина)
Это фильм о критически опасной трансформацию взрослого человека и ускоренное взросление ребенка под давлением войны. Главный герой фильма - гражданский хирург из Днепра, который идет добровольцем на фронт и попадает в плен. После освобождения его ждет мирная жизнь, однако пережитое преследует его. Общение с бывшей женой и 12-летней дочерью, которая также травмирована из-за смерти близкого человека на войне, дает ему надежду на исцеление.
Stop-Zemlia/Стоп-земля, реж. Екатерина Горностай (Украина)
16-летняя Маша учится в обычной киевской школе в 11-А классе. Не чувствовать себя странно и отстраненно в коллективе ей помогают близкие друзья Яна и Сеня, по-своему переживая напряженную школьную обыденность. Кроме будущих экзаменов выйти из зоны комфорта Машу заставляет влюбленность в одноклассника Сашу. Она понимает, если не решишься спросить - никогда не знаешь, взаимно ли это.
Rhino/Носорог, реж. Олег Сенцов (Украина, Польша, Германия)
История фильма основана на реальных событиях 90-х годов в Украине. Главный герой по прозвищу Носорог попадает в криминальный мир и начинает свой кровавый путь, который приведет его совсем не туда, куда он ожидал.
Плохие дороги/Bad Roads, реж. Наталья Ворожбит (Украина)
События ленты, состоящей из четырех новелл, происходят на дорогах Востока Украины в течение 2015 года. Четыре разбитые дороги, четыре типа отношений, вопросы любви, доверия, измены, ненависти и нарушения личных границ на фоне нарушения границ государственных.
Почему я жив, реж. Виллен Новак (Украина, Грузия)
Мариуполь. Довоенная жизнь в небольшом украинском городе, на берегу Азовского моря, с хорошим семейным бытом, сварливыми соседями, самодеятельной оперой, с доносами в "енкаведе" и танцплощадкой в городском саду, с гонениям за вероисповедание и, конечно, с любовью.
Добавим
24-го сентября состоится заседание оскаровского комитета Украины по отбору ленты-кандидата на премию "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины. Детали относительно пресс конференции будут объявлены позже.