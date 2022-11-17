Зловживання алкоголем, самокалічення та суїцид - у Міноборони повідомили про моральний стан військ рф

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"На фоні успішних контрнаступальних дій Сил оборони України відмічається зростання панічних настроїв та значне зниження рівня морально-психологічного стану серед особового складу окупаційних військ. Серед окупантів спостерігаєтсья масове зловживання алкогольними напоями, у зв’язку з чим почастішали випадки збройних конфліктів між представниками різних підрозділів. Це призводить до дестабалазації", - сказала Маляр.

З її слів, командування російських окупаційних військ намагається виправити цю ситуацію забороною продажу алкоголю та притягненням до відповідальності причетних.

"Крім того, нам відомі випадки умисного самокалічення представників російських військових і випадки суїцидів. Це пов’язано з тим, що морально-психологічний рівень знижений максимально, наскільки це може бути. Російські війська демотивовані. Але жодного шансу, крім через суїцид чи добровільне самокалічення, у них немає, щоб покинути територію, куди їх примусово відправили для ведення війни", – повідомила Маляр.

Нагадаємо

Генштаб у ранковому зведені повідомив, що герої України відбили атаки російських окупантів у районі 7 населених пунктів.