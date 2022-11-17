Зловживання алкоголем, самокалічення та суїцид - у Міноборони повідомили про моральний стан військ рф
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Зі збільшенням кількості успіхів з боку Сил оборони України спостерігається зниження рівня морально-психологічного стану ворога. Серед військових рф частішають випадки збройних конфліктів на фоні алкогольного сп’яніння, самокалічення та суїцидів. Про це під час брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає кореспондент УНН.
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"На фоні успішних контрнаступальних дій Сил оборони України відмічається зростання панічних настроїв та значне зниження рівня морально-психологічного стану серед особового складу окупаційних військ. Серед окупантів спостерігаєтсья масове зловживання алкогольними напоями, у зв’язку з чим почастішали випадки збройних конфліктів між представниками різних підрозділів. Це призводить до дестабалазації", - сказала Маляр.
З її слів, командування російських окупаційних військ намагається виправити цю ситуацію забороною продажу алкоголю та притягненням до відповідальності причетних.
"Крім того, нам відомі випадки умисного самокалічення представників російських військових і випадки суїцидів. Це пов’язано з тим, що морально-психологічний рівень знижений максимально, наскільки це може бути. Російські війська демотивовані. Але жодного шансу, крім через суїцид чи добровільне самокалічення, у них немає, щоб покинути територію, куди їх примусово відправили для ведення війни", – повідомила Маляр.
Нагадаємо
Генштаб у ранковому зведені повідомив, що герої України відбили атаки російських окупантів у районі 7 населених пунктів.