Злоупотребление алкоголем, самокалечение и суицид - в Минобороны сообщили о моральном состоянии войск рф

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Киев • УНН

 • 303144 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. С увеличением количества успехов со стороны Сил обороны Украины наблюдается снижение уровня морально-психологического состояния врага. Среди военных рф учащаются случаи вооруженных конфликтов на фоне алкогольного опьянения, самокалечения и суицидов. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает корреспондент УНН.

Цитата

"На фоне успешных контрнаступательных действий Сил обороны Украины отмечается рост панических настроений и значительное снижение уровня морально-психологического состояния среди личного состава оккупационных войск. Среди оккупантов наблюдается массовое злоупотребление алкогольными напитками, в связи с чем участились случаи оружия. между представителями разных подразделений. Это приводит к дестабализации", - сказала Маляр.

По ее словам, командование российских оккупационных войск пытается исправить эту ситуацию запретом продажи алкоголя и привлечением к ответственности причастных.

"Кроме того, нам известны случаи умышленного самоувечья представителей российских военных и случаи суицидов. Это связано с тем, что морально-психологический уровень снижен максимально, насколько это может быть. Российские войска демотивированы. Но никакого шанса, кроме через суицид или добровольное самоувечье, у них нет, чтобы покинуть территорию, куда их принудительно отправили для ведения войны", – сообщила Маляр.

Напомним

Генштаб в утренней сводке сообщил, что герои Украины отразили атаки российских оккупантов в районе 7 населенных пунктов.

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