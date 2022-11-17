Злоупотребление алкоголем, самокалечение и суицид - в Минобороны сообщили о моральном состоянии войск рф

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"На фоне успешных контрнаступательных действий Сил обороны Украины отмечается рост панических настроений и значительное снижение уровня морально-психологического состояния среди личного состава оккупационных войск. Среди оккупантов наблюдается массовое злоупотребление алкогольными напитками, в связи с чем участились случаи оружия. между представителями разных подразделений. Это приводит к дестабализации", - сказала Маляр.

По ее словам, командование российских оккупационных войск пытается исправить эту ситуацию запретом продажи алкоголя и привлечением к ответственности причастных.

"Кроме того, нам известны случаи умышленного самоувечья представителей российских военных и случаи суицидов. Это связано с тем, что морально-психологический уровень снижен максимально, насколько это может быть. Российские войска демотивированы. Но никакого шанса, кроме через суицид или добровольное самоувечье, у них нет, чтобы покинуть территорию, куда их принудительно отправили для ведения войны", – сообщила Маляр.

Напомним

Генштаб в утренней сводке сообщил, что герои Украины отразили атаки российских оккупантов в районе 7 населенных пунктов.