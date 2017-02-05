Зловмисники у Запоріжжі випадково викрали поліцейський автомобіль
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 5 лютого. УНН. Двоє зловмисників тривалий час викрадали автомобілі на території регіону. Затримавши викрадачів службового ВАЗ-21099 просто в їхньому гаражі, поліцейські виявили сліди ще десятка подібних злочинів. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу Національної поліції України.
Оперативникам внутрішньої безпеки запорізької поліції стало відомо про факт незаконного заволодіння невідомими особами службовим автомобілем, який перебуває у користуванні обласного Управління захисту економіки.
Під час перевірки поліцейські встановили, що 24-річний співробітник УЗЕ був задіяний в оперативних заходах, зокрема — на проведенні санкціонованих обшуків, які затяглися до пізнього часу, що документально підтверджено. Посеред ночі оперативник на службовому автомобілі заїхав додому перевдягнутися. Машину поліцейський припаркував у дворі будинку, але повернувшись за 10 хвилин — виявив її відсутність.
Про подію правоохоронець відразу повідомив до Дніпровського відділу поліції Запорізької області. За фактом незаконного заволодіння автотранспортом слідчим відділом було розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.289 КК України. Працівники управлінь внутрішньої безпеки, карного розшуку та захисту економіки почали пошук зловмисників.
У результаті проведеного комплексу оперативно-розшукових заходів вже через декілька годин місцезнаходження службового “ВАЗу” було встановлено, як і особи викрадачів. Ними виявились двоє місцевих мешканців. Один з них, 24-річний молодик, раніше був засуджений за нанесення тяжких тілесних ушкоджень у 2016 році. Його 25-річний спільник зараз перебуває під слідством за зберігання наркотичних речовин.
Як згодом з’ясувалося, зловмисники за звичною схемою викрали авто та відігнали його на територію одного з гаражних кооперативів Запоріжжя. В гаражі злодії виявили у багажнику викраденого авто державні номерні знаки на синьому фоні — службові поліцейські, в той час, як на самій автівці були прикріплені звичайні білі, так звані — номери оперативного прикриття. У цей момент поліція затримала зловмисників.
Крім цілого і неушкодженого службового “ВАЗа” правоохоронці виявили у гаражі зловмисників чимало деталей від раніше розібраних автомобілів різних марок: колеса, бампери, елементи двигунів та кузови. Викрадачів доставили до Дніпровського відділу запорізької поліції. Чоловіки зізналися у викраденні “Жигулів”, а також ще 10 аналогічних злочинів.
Обоє чоловіків затримані в порядку ст.208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу. Триває слідство у рамках розпочатого кримінального провадження.
Нагадаємо, 23 січня мешканці Дніпра повідомили до служби “102” про викрадення автомобіля. Громадяни передали інформацію про колір та номера машини. Згодом, під час патрулювання правоохоронці виявили схожий за описом транспортний засіб та спробували його зупинити, на що водій не відреагував. Патрульні переслідували втікача 5 км. Три екіпажи заблокували втікача та почали стріляти по колесах і мотору авто для подальшого перешкоджання руху.