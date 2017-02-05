Злоумышленники в Запорожье случайно похитили полицейский автомобиль

$41.080.11
45.050.50
ukru
Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем
08:53 • 11097 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 50522 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 15167 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 74007 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 136747 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 139414 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 147002 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 157903 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 166855 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 140134 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
6.6м/с
46%
Популярные новости

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 28053 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 30317 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 28227 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 31161 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 25580 просмотра
публикации

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 16472 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 50385 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 213019 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 267114 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 467623 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 35571 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 34947 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 49131 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 70935 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 77905 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Злоумышленники в Запорожье случайно похитили полицейский автомобиль

Киев • УНН

 • 12047 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 5 февраля. УНН. Два злоумышленника длительное время похищали автомобили на территории региона. Задержав похитителей служебного ВАЗ-21099 просто в их гараже, полицейские обнаружили следы еще десятка подобных преступлений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Злоумышленники в Запорожье случайно похитили полицейский автомобиль

Оперативникам внутренней безопасности запорожской полиции стало известно о факте незаконного завладения неизвестными лицами служебным автомобилем, который находится в пользовании областного Управления защиты экономики.

Во время проверки полицейские установили, что 24-летний сотрудник УЗЭ был задействован в оперативных мероприятиях, в том числе — на проведении санкционированных обысков, которые затянулись до позднего времени, что документально подтверждено. Посреди ночи оперативник на служебном автомобиле заехал домой переодеться. Машину полицейский припарковал во дворе дома, но вернувшись через 10 минут обнаружил ее отсутствие.

О происшествии правоохранитель сразу сообщил в Днепровский отдел полиции Запорожской области. По факту незаконного завладения автотранспортом следственным отделом было начато уголовное производство по ч.2 ст.289 УК Украины. Работники управлений внутренней безопасности, уголовного розыска и защиты экономики начали поиск злоумышленников.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий уже через несколько часов местонахождение служебного "ВАЗа" было установлено, как и лица похитителей. Ими оказались двое местных жителей. Один из них, 24-летний молодой человек, ранее был осужден за нанесение тяжких телесных повреждений в 2016 году. Его 25-летний сообщник сейчас находится под следствием за хранение наркотических веществ.

Как впоследствии выяснилось, злоумышленники по привычной схеме похитили авто и отогнали его на территорию одного из гаражных кооперативов Запорожья. В гараже воры обнаружили в багажнике похищенного авто государственные номерные знаки на синем фоне — служебные полицейские, в то время, как на самой машине были прикреплены обычные белые, так называемые — номера оперативного прикрытия. В этот момент полиция и задержала злоумышленников.

Кроме целого и невредимого служебного "ВАЗа" правоохранители обнаружили в гараже злоумышленников немало деталей от ранее разобранных автомобилей различных марок: колеса, бамперы, элементы двигателей и кузова. Похитителей доставили в Днепровский отдел запорожской полиции. Мужчины признались в угоне "Жигулей", а также в совершении еще 10 аналогичных преступлений.

Угонщики задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Продолжается следствие в рамках начатого уголовного производства.

Напомним, 23 января жители Днепра сообщили в службу "102" о краже автомобиля. Граждане передали информацию о цвете и номерах машины. Впоследствии, во время патрулирования правоохранители обнаружили похожее по описанию транспортное средство и попытались его остановить, на что водитель не отреагировал. Патрульные преследовали беглеца 5 км. Три экипажа заблокировали беглеца и начали стрелять по колесам и мотору авто для дальнейшего препятствования движения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.34
Bitcoin
$79,146.40
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.01
Золото
$3,022.74
Ethereum
$1,566.28