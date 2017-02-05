Злоумышленники в Запорожье случайно похитили полицейский автомобиль

Оперативникам внутренней безопасности запорожской полиции стало известно о факте незаконного завладения неизвестными лицами служебным автомобилем, который находится в пользовании областного Управления защиты экономики.

Во время проверки полицейские установили, что 24-летний сотрудник УЗЭ был задействован в оперативных мероприятиях, в том числе — на проведении санкционированных обысков, которые затянулись до позднего времени, что документально подтверждено. Посреди ночи оперативник на служебном автомобиле заехал домой переодеться. Машину полицейский припарковал во дворе дома, но вернувшись через 10 минут обнаружил ее отсутствие.

О происшествии правоохранитель сразу сообщил в Днепровский отдел полиции Запорожской области. По факту незаконного завладения автотранспортом следственным отделом было начато уголовное производство по ч.2 ст.289 УК Украины. Работники управлений внутренней безопасности, уголовного розыска и защиты экономики начали поиск злоумышленников.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий уже через несколько часов местонахождение служебного "ВАЗа" было установлено, как и лица похитителей. Ими оказались двое местных жителей. Один из них, 24-летний молодой человек, ранее был осужден за нанесение тяжких телесных повреждений в 2016 году. Его 25-летний сообщник сейчас находится под следствием за хранение наркотических веществ.

Как впоследствии выяснилось, злоумышленники по привычной схеме похитили авто и отогнали его на территорию одного из гаражных кооперативов Запорожья. В гараже воры обнаружили в багажнике похищенного авто государственные номерные знаки на синем фоне — служебные полицейские, в то время, как на самой машине были прикреплены обычные белые, так называемые — номера оперативного прикрытия. В этот момент полиция и задержала злоумышленников.

Кроме целого и невредимого служебного "ВАЗа" правоохранители обнаружили в гараже злоумышленников немало деталей от ранее разобранных автомобилей различных марок: колеса, бамперы, элементы двигателей и кузова. Похитителей доставили в Днепровский отдел запорожской полиции. Мужчины признались в угоне "Жигулей", а также в совершении еще 10 аналогичных преступлений.

Угонщики задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Продолжается следствие в рамках начатого уголовного производства.

Напомним, 23 января жители Днепра сообщили в службу "102" о краже автомобиля. Граждане передали информацию о цвете и номерах машины. Впоследствии, во время патрулирования правоохранители обнаружили похожее по описанию транспортное средство и попытались его остановить, на что водитель не отреагировал. Патрульные преследовали беглеца 5 км. Три экипажа заблокировали беглеца и начали стрелять по колесам и мотору авто для дальнейшего препятствования движения.