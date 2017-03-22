Зловмисники пограбували ювелірний магазин у Львові та поранили охоронця
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 22 березня. УНН. Сьогодні близько 13:00 у Львові двоє зловмисників пограбували ювелірний магазин на вулиці Городоцькій. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.
"Зловмисники увірвались в магазин, з вогнепальної зброї поранили в ногу охоронця та вкрали велику кількість ювелірних прикрас. Викрадачі були одягнені в маски",- повідомили у прес-службі Нацполіції.
Охоронця забрала швидка допомога, його життю нічого не загрожує.
Нагадаємо, 11 лютого люди в масках у Херсоні пограбували ювелірний магазин.
Повідомлення про пограбування до поліції надійшло від 26-річної жінки — працівника ювелірного магазину. Вона розповіла, що близько 18:00 в приміщення магазину увірвалися троє невідомих чоловіків у масках та під погрозою застосування предмету, схожого на пістолет заволоділи ювелірними виробами, після чого зникли у невідомому напрямку.