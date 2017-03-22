Злоумышленники ограбили ювелирный магазин во Львове и ранили охранника

"Злоумышленники ворвались в магазин, из огнестрельного оружия ранили в ногу охранника и украли большое количество ювелирных украшений. Похитители были одеты в маски", - сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Охранника забрала скорая помощь, его жизни ничего не угрожает.

Напомним, 11 февраля люди в масках в Херсоне ограбили ювелирный магазин.

Сообщение об ограблении в полицию поступило от 26-летней женщины-работницы ювелирного магазина. Она рассказала, что около 18:00 в помещение магазина ворвались трое неизвестных мужчин в масках и под угрозой применения предмета, похожего на пистолет завладели ювелирными изделиями, после чего скрылись в неизвестном направлении.