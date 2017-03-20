Зловмисники побили офіцера поліції на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 20 березня. УНН. У Новоархангельську молодий чоловік разом із родичами 19 березня побили офіцера поліції. Про це поінформували у прес-службі ГУ НП в області, повідомляє УНН.
Згідно з інформацією, 29-річного молодика доставили до відділу поліції за бійку у місцевому супермаркеті.
Незважаючи на наявні записи камер відеоспостереження, зловмисник почав вимагати у поліцейських не притягувати його до відповідальності, інакше обіцяв звинуватити їх у своєму побитті. Потім чоловік покликав до адмінбудівлі родичів та знайомих, спровокував конфлікт, під час якого тілесні ушкодження отримав дільничний офіцер поліції.
Інформацію за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Також призначено службове розслідування.
Зловмиснику загрожує до 5 років в’язниці.
Нагадаємо, 15 березня до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані за фактом побиття сімох правоохоронців на блокпосту біля Слов’янська.