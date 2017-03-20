Злоумышленники избили офицера полиции в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 20 марта. УНН. В Новоархангельске молодой человек вместе с родственниками 19 марта избили офицера полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ЧП в области, сообщает УНН.
Согласно информации, 29-летнего молодого человека доставили в отдел полиции за драку в местном супермаркете.
Несмотря на имеющиеся записи камер видеонаблюдения, злоумышленник потребовал у полицейских не привлекать его к ответственности, иначе обещал обвинить их в своем избиении. Затем мужчина позвал к админзданию родственников и знакомых, спровоцировал конфликт, во время которого телесные повреждения получил участковый офицер полиции.
Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований. Также назначено служебное расследование.
Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы.
Напомним, 15 марта в Единый реестр досудебных расследований внесены данные по факту избиения семи правоохранителей на блокпосту возле Славянска.