Злоумышленники избили офицера полиции в Кировоградской области

Согласно информации, 29-летнего молодого человека доставили в отдел полиции за драку в местном супермаркете.

Несмотря на имеющиеся записи камер видеонаблюдения, злоумышленник потребовал у полицейских не привлекать его к ответственности, иначе обещал обвинить их в своем избиении. Затем мужчина позвал к админзданию родственников и знакомых, спровоцировал конфликт, во время которого телесные повреждения получил участковый офицер полиции.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований. Также назначено служебное расследование.

Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, 15 марта в Единый реестр досудебных расследований внесены данные по факту избиения семи правоохранителей на блокпосту возле Славянска.