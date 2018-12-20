Зловмисник вистрелив в обличчя столичному бізнесмену
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Солом’янському районі столиці невідомий стріляв в приватного підприємця. Про це УНН повідомили у поліції.
Подія сталася ввечері, коли приватний підприємець вийшов з офісу та сів у своє авто Toyota Sequoia. Невідомий зловмисник підійшов до автомобіля та вистрелив в обличчя бізнесмена після чого зник у невідомому напрямку. Дивом підприємець не тільки залишився живий, але й дістався до лікарні.
Чоловік отримав поранення лівої щоки, перелом нижньої щелепи та пошкодження язика. Поліція виявила в автомобілі кулю калібру 9 мм.
Відкрито кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство.
Нагадаємо, днями студенти Київського Політеху влаштували вночі стрілянину.