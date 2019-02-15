Зловмисник погрожував прокуророві ножем прямо у суді
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Броварах зловмисник погрожував прокурору у будівлі суду. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
У Броварському міськрайонному суді місцевий житель погрожував співробітниці прокуратури, яка перед тим брала участь в одному з судових засідань.
Коли прокурор вийшла до коридору, до неї підійшов чоловік та почав погрожувати фізичною розправою. Чоловік у руках тримав ніж. Налякавши прокурора, зловмисник втік.
Невдовзі нападника затримали. Ним виявився броварчанин 1986 року народження.
Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 345 КК України - погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Причини та мотиви злочину встановлюються.
Нагадаємо, у Києві судитимуть поліцейського за напад на 12-річну дівчинку.