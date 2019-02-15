Злоумышленник угрожал прокурору ножом прямо в суде
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Броварах злоумышленник угрожал прокурору в здании суда. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
В Броварском районном суде местный житель угрожал сотруднице прокуратуры, которая перед тем участвовала в одном из судебных заседаний.
Когда прокурор вышла в коридор, к ней подошел мужчина и начал угрожать физической расправой. Мужчина в руках держал нож. Напугав прокурора, злоумышленник скрылся.
Вскоре нападавшего задержали. Им оказался броварчанин 1986 года рождения.
Полиция начала уголовное производство по ст. 345 УК Украины - угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа. Причины и мотивы преступления устанавливаются.
Напомним, в Киеве будут судить полицейского за нападение на 12-летнюю девочку.